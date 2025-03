Magnolie in fiore, Borgo stazione in festa

Sabato 8 marzo, Udine si trasformerà in un crocevia di culture e profumi, grazie alla “Festa delle Magnolie”, evento nato per valorizzare la ricchezza di Borgo Stazione e celebrare la bellezza degli alberi che adornano il cuore multietnico di Udine, dove ben il 40% dei residenti proviene da diverse parti del mondo. “Sarà una giornata per riscoprire un luogo unico, un mosaico di storie e tradizioni”, afferma Marco Orioles, project manager di Borgo Mondo Udine e anima dell’iniziativa. “Le magnolie in fiore – prosegue il sociologo – sono la cornice perfetta per scoprire un quartiere vivace e cosmopolita, dove culture diverse si incontrano e si fondono, creando un’atmosfera unica e coinvolgente”.

La festa prenderà il via alle 12.30 da via Roma 56. Si partirà con un omaggio ai sapori dell’antica Persia, con un pranzo conviviale e la presentazione del libro “Tirana e dintorni” di Simonetta Di Zanutto, un dialogo aperto sull’Albania di ieri e di oggi.

Nel pomeriggio, ci si immergerà nell'”emporio multiculturale” del quartiere, una visita guidata tra negozi etnici che offrono prodotti e servizi unici in città. Il momento clou della giornata, però, si terrà alle 16.30 con la “Passeggiata culturale sotto le magnolie in fiore”. Un percorso tra le vie del quartiere, scandito da racconti e testimonianze di residenti e esperti. La passeggiata si concluderà on un aperitivo accompagnato dalle percussioni del gruppo Officine Ritmiche e un laboratorio per bambini.

Programma

Ore 12.30: Inaugurazione e pranzo con sapori persiani allo Starbox (via Roma 56).

Ore 14.30: “Viaggio nell’emporio multiculturale di Borgo Stazione”, visita guidata ai negozi etnici.

Ore 16.30: “Passeggiata culturale sotto le magnolie in fiore”, con partenza dalla Scuola Dante.

A seguire: Aperitivo e musica con Officine Ritmiche al Cafè Corin (via Roma 53).