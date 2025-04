Maignan torna a Udine, sale la tensione

Quasi quindici mesi dopo le polemiche scatenate in Udinese-Milan per gli insulti razzisti all’indirizzo del portiere rossonero, Mike Maignan torna per la prima volta a Udine. E tra i tifosi friulani sale la tensione, sfociata nello striscione offensivo a firma N.G.U. contro il calciatore francese esposto nella notte su un cavalcavia pedonale nei pressi dello stadio Friuli e rimosso in mattinata. Un anno fa la vicenda aveva attirato l’attenzione dei media sulla nostra regione e l’intera Curva Nord era stata bollata come razzista.

La Questura aveva immediatamente fatto scattare le indagini che in poche ore avevano portato all’individuazione degli autori dei gravi insulti razzisti, quattro persone nei confronti delle quali è stato emesso il Daspo della durata di cinque anni. La giustizia sportiva aveva punito l’Udinese, che pure si era prodigata nella condanna dell’episodio, alla disputa di due gare casalinghe senza tifosi in Curva Nord.