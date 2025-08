Mailyn ai giudici: ‘Date mia figlia ai miei genitori’

“Affidate mia figlia ai miei genitori”. Lo ha chiesto stamattina ai giudici del Tribunale per i minorenni di Trieste Mailyn Castro Monsalvo, la 30enne colombiana indagata per l’omicidio del compagno Alessandro Venier, con il quale a gennaio ha avuto una bambina. I nonni della piccola attualmente si trovano in Colombia. Lo hanno riferito gli avvocati Francesco De Carlo e Katia Ariis, al termine dell’udienza, durante la quale la donna è stata ascoltata in merito all’esercizio della responsabilità genitoriale della neonata. La 30enne ha partecipato all’audizione collegandosi in via telematica dall’isola della Giudecca, dove si trova in misura cautelare. Mailyn, infatti, ieri è stata trasferita dal Coroneo di Trieste all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri della città lagunare. I giudici si sono riservati la decisione.