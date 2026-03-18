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Cronaca

Majano piange il bimbo morto a 14 mesi

Ad esprimere vicinanza alla famiglia è il sindaco di Majano, Elisa Giulia De Sabbata. Una morte inspiegabile che ha colpito tutti - dice.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Majano piange Francesco, il bimbo di 14 mesi figlio di Ilario Tommasini ed Elisa Forte, entrambi ex campioni di rugby, morto nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Fino a domenica, il piccolo era in ottima salute; poi una febbre improvvisa e la persistente inappetenza hanno allarmato i genitori. Dopo il primo accesso al pronto soccorso di San Daniele, Francesco è stato trasferito d’urgenza a Udine, dove purtroppo il suo cuore ha cessato di battere intorno all’una di notte.

La famiglia, originaria di Majano (la mamma) e di Vivaro (il papà), attende ora gli accertamenti clinici per chiarire le cause della tragedia. Ilario Tommasini, ex giocatore e allenatore di successo, e Elisa Forte, campionessa con il Villorba femminile, sono molto conosciuti nell’ambiente rugbistico friulano e veneto.

«Non conosco direttamente la famiglia – ha dichiarato il sindaco di Majano, Elisa Giulia De Sabbata – ma abbiamo saputo ieri sera della tragedia. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione. Una morte inspiegabile di questo tipo colpisce tutti».

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