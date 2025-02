Malattie rare: oltre 25mila i pazienti in Fvg, il 35% bambini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un convegno volto a sensibilizzare l’attenzione nei confronti delle patologie rare. E’ quanto organizzato a Udine nella giornata odierna dalla Federazione Nazionale UNIAMOCI, che nell’ambito della campagna dedicata alla giornata delle Malattie Rare, che ricorrerà il 28 febbraio, ha riunito e coinvolto medici, pazienti e loro familiari, con la finalità di favorire un maggiore coordinamento fra le parti, per giungere a diagnosi quanto più tempestive ed efficaci. Si stima che in Friuli Venezia Giulia siano 25.000 i pazienti in cura per malattie rare, di cui circa il 35% bambini.