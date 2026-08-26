Malore a Grado, uomo soccorso a Porto Buso

Ancora un’emergenza in mare a Grado. Attorno alle 14 di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento stagionale nell’Isola del Sole sono intervenuti per soccorrere una persona che si è sentita male, forse per un arresto cardiaco, vicino all’Isola di Porto Buso. I pompieri si sono imbarcati assieme ai sanitari su due natanti al Molo Torpediniere e sono salpati verso l’isola. Giunti sul posto i soccorritori hanno prestato al malcapitato le prime cure e lo hanno trasportato a braccia fino all’elicottero sanitario che lo ha trasportato in ospedale.