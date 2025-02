Malore alla guida a Osoppo, morto l’ex assessore Forgiarini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Incidente stradale, dall’esito mortale, quello avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Peonis a Osoppo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione locale, a perdere la vita è stato Gianpietro Forgiarini, assessore per due mandati, nel comune osovano, nella giunta Bottoni e presidente del locale Udinese club.

L’uomo, 77 anni, stava viaggiando a bordo del suo Fiat Doblò quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. La macchina è rimasta in bilico su un canale d’irrigazione.

Secondo i primi accertamenti, l’anziano non indossava la cintura di sicurezza. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Gemona insieme a personale sanitario del 118. Forgiarini quand’è stato estratto dall’abitacolo del Doblò era ancora vivo ma sono stati vani i tentativi di rianimarlo.

Una strada tranquilla, come ha evidenziato il sindaco di Osoppo, Lorenzo Tiepolo, presente sul luogo dell’incidente, quella che da Osoppo porta in località Bosco. Evidentemente fatale al 77enne è stato, appunto, un malore.