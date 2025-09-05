  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Cronaca

Malore alla guida, camion urta più veicoli e finisce in un fosso

Incidente a catena a Pradamano. Fortunatamente non si registrano ulteriori feriti
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un malore improvviso ha colpito questa mattina, attorno alle 11.50, un autotrasportatore, mentre era alla guida del suo mezzo pesante lungo la via Nazionale, nel comune di Pradamano, in direzione Buttrio. A seguito del mancamento, l’uomo ha perso il controllo del veicolo, innescando una serie di tamponamenti.

Il primo impatto è avvenuto all’altezza del supermercato Ipertosano, dove il camionista ha urtato un’auto e un furgone. Il mezzo pesante ha poi proseguito la sua corsa in maniera anomala fino alla rotonda di Lovaria, dove ha centrato un secondo camion. Dopo l’ultimo scontro, il tir è uscito di strada, terminando la sua corsa in un fosso che costeggia la rotatoria.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano altri feriti nell’incidente.

