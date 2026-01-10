Malore alla guida, esce di strada con l’auto e muore

L’auto che sbanda, esce di strada e si ribalta nel fosso. Non ce l’ha fatta Giuseppe Cuffari, 92 anni, morto all’alba di oggi nell’incidente stradale avvenuto alle 5.30 a Persereano di Pavia di Udine. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione locale, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso, l’anziano, nel percorrere via Giuseppe Garibaldi, non è riuscito a controllare la Fiat Punto che stava conducendo, finendo la corsa nel canale che costeggia la strada.

Immediato l’arrivo sul posto di personale del 118, attivato dalla Sores, insieme ai vigili del fuoco. Cuffari era ancora all’interno della vettura, incosciente. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. L’anziano, infatti, è deceduto. Non è da escludere che il 92enne sia stato colpito da un improvviso malore alla guida e che quindi l’auto, ormai senza controllo, sia finito nel fosso. Saranno eventuali accertamenti medico-legali a confermare eventualmente l’ipotesi.