Malore per Bordin a Tavagnacco, trasferito all’ospedale di Udine

Lieve malore questa mattina per il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, in visita a Tavagnacco. Il politico era da poco giunto in via dell’Asilo per l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia comunale, quando, poco dopo il taglio del nastro, ha iniziato a sentirsi male e ad avvertire un calo delle forze.

Bordin è stato fatto distendere su un materasso all’interno di una delle aule. Dopo una quindicina di minuti di riposo, il presidente si è ripreso, tanto da riuscire a tenere il suo discorso istituzionale, incentrato sulle iniziative messe in campo dalla Regione per invertire il calo di natalità in Friuli Venezia Giulia, misure – ha spiegato – necessarie per incentivare le giovani coppie a far figli. Appena concluso il suo intervento, Bordin ha accusato un nuovo malessere. A quel punto è stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari. Sul posto è stato così richiesto l’intervento del personale della vicina Guardia medica. I sanitari hanno visitato per diversi minuti il presidente all’interno della materna, decidendo poi di trasferirlo al Pronto soccorso dell’ospedale di Udine con un’ambulanza per ulteriori accertamenti.