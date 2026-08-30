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Cronaca

Malore durante la Festa di Ledis, muore un uomo

L’anziano, classe 1943 e residente fuori regione, stava partecipando alla commemorazione dei 53 gemonesi caduti nella Resistenza
Redazione
Autore: Redazione

Un uomo di 83 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre partecipava durante la Festa di Ledis, sull’altopiano di Gemona del Friuli. L’anziano, residente fuori regione, si trovava nei pressi della chiesetta dove era in corso la tradizionale cerimonia in ricordo dei 53 gemonesi caduti nella Guerra di Liberazione.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30 e ha visto arrivare sul posto i soccorritori delle stazioni di Udine-Gemona del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l’elisoccorso regionale. Sbarcato sul posto, l’equipaggio tecnico-sanitario dell’elicottero ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni manovra si è rivelata inutile.

Dopo il nullaosta del magistrato, le squadre di terra hanno trasportato la salma in barella e l’hanno affidata alle pompe funebri. L’intervento si è concluso alle 14.50.

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