domenica 10 Agosto 2025
Cronaca

Malore fatale in mare a Lignano, morto un turista austriaco

L'uomo, 47 anni, è stato soccorso al largo dopo un tuffo ma le sue condizioni si sono aggravate in ospedale
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un malore improvviso in mare ha spento la vita di un turista austriaco di 47 anni a Lignano Sabbiadoro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, l’uomo è deceduto ieri pomeriggio dopo essere stato trasportato in ospedale. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio, a conclusione di un’escursione in barca che l’uomo stava compiendo con la moglie.

Secondo una prima ricostruzione, il turista aveva noleggiato un’imbarcazione per esplorare le bellezze dell’alto Adriatico, dirigendosi verso l’isola della Marinetta. Dopo un tuffo in acqua, al largo della costa, è stato colto da un malore. Il corpo, privo di sensi, è stato trascinato dalla corrente, mentre la moglie, sotto shock, ha allertato i soccorsi tramite il numero unico 112.

L’allarme ha fatto scattare una rapida catena di interventi. Un bagnino di Lignano, a bordo della sua moto d’acqua, è stato il primo a raggiungere il corpo a circa due chilometri dalla riva, nel corridoio marittimo. Con l’aiuto di una persona a bordo di un’altra imbarcazione, è riuscito a trasportare l’uomo a riva, dove sono state avviate le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i battelli costieri della Guardia Costiera inviati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Grado. Allo stesso tempo, un gommone ha provveduto a recuperare la moglie in stato di shock e l’imbarcazione a noleggio. Anche il personale sanitario del 118, coordinato dalla SORES di Palmanova, ha raggiunto il luogo con auto medica ed elisoccorso.

Grazie alla tempestività degli interventi, l’uomo ha continuato a mostrare segni vitali ed è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Purtroppo, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e il decesso è stato dichiarato intorno alle 16:45.

Potrebbe interessarti anche

Bandiera Blu a Lignano per il mare “eccellente”

Ladri in azione a Lignano e Premariacco

Lignano Sabbiadoro ospiterà la 50ª edizione internazionale del Karate Wado Ryu F.E.W.

22 in corsa per vincere il “Canta Junior”

A Lignano Sabbiadoro dal primo luglio più forze dell’ordine e zone rosse

Ritrovata la 13enne scomparsa da Spilimbergo: era al mare

