Malore fatale sulla barca, morto friulano a Genova

Un arresto cardiaco ha causato il decesso di Filippo Sgobbi, 50 anni, originario di Santa Maria la Longa e da anni residente a Genova.

Il friulano è stato colto da un malore nella mattinata di ieri mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Genova, di fronte alla Torre Piloti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantenne.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa nel giro di poche ore anche in Friuli, gettando nello sconforto parenti, amici e conoscenti. Alcuni di loro lo avevano incontrato appena domenica scorsa ad Aiello, dove Sgobbi aveva festeggiato il traguardo dei 50 anni insieme agli amici di sempre.

Ex copernicano, fin da giovane aveva scelto di seguire la passione per il mare e per i viaggi, diventando skipper e timoniere professionista. Oltre alla conduzione delle imbarcazioni, era impegnato anche nella riparazione e nella manutenzione di navi e unità civili.

Profondo il cordoglio anche da parte dell’amministrazione comunale di Santa Maria la Longa, che esprime le proprie condoglianze alla famiglia da parte di tutta la comunità: «Da tanti anni Filippo viveva lontano dal Friuli ma tornava sempre in paese durante le ferie o nei momenti di festa- – ricorda il sindaco Fabio Pettenà che aveva visto il compaesano proprio lunedì-. Pippo aveva girato il mondo e fatto tante esperienze: una tragedia, una perdita immensa vista la giovane età».