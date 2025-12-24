Malore improvviso, morto un quindicenne

Un quindicenne è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi nel pordenonese. L’adolescente, per cause da accertare, sarebbe stato colpito da un grave malore e avrebbe perso coscienza. Sul posto è intervenuto personale del 118 con ambulanza ed automedica. Il quindicenne, sottoposto a rianimazione cardiopolmonare, è stato condotto in codice rosso all’ospedale di Pordenone. Nonostante tutti gli sforzi, il cuore non ha ripreso a battere. Sarà l’autopsia molto probabilmente a chiarire le cause del decesso del giovane adolescente.