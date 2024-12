Malore improvviso, camionista muore fermando il mezzo nella corsia di emergenza

E’ stato colto da un improvviso malore e, prima di morire, è riuscito ad accostare il suo camion sulla corsia di emergenza. Ad accorgersi questa mattina del decesso è stato un ausiliario della viabilità di Autostrade Alto Adriatico che, notando il mezzo pesante fermo a bordo strada, poco prima della galleria di Camporosso-Tarvisio, si è fermato per capire cosa fosse successo. Ha notato all’interno della cabina il camionista, che ormai era privo di sensi. Per lui, un cittadino turco di 50 anni, non c’era più nulla da fare. Vani sono stati i tentativi di rianimare l’uomo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso. Sul posto per gli accertamenti una pattuglia della Polstrada di Amaro.