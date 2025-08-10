Malore in mare a Lignano, 47enne austriaco muore davanti agli occhi della moglie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un malore che lo ha colto dopo un tuffo in acqua, durante un escursione in barca a Lignano, è stato fatale per un austriaco di 47 anni, spirato ieri pomeriggio.

L’uomo aveva noleggiato con la moglie una imbarcazione ed insieme erano partiti alla volta dell’isola della Marinetta. Una volta al largo, si è tuffato in mare e poco dopo è stato colto da un malore dal quale non si è più ripreso.

La moglie ha contattato subito i soccorsi. La guardia costiera si è subito mobilitata, inviando sul posto due battelli costieri. La Sores di Palmanova nel frattempo ha fatto sì che personale del 118 arrivasse via terra per prestare i primi soccorsi. I primi a raggiungere l’uomo, privo di sensi e che veniva trasportato dalla corrente, sono stati i bagnini con una moto d’acqua. Il corpo si trovava nell’area del Faro Rosso, lungo il canale marittimo che porta al largo.

Il cittadino tedesco è stato condotto alla spiaggia, dove gli sono state subito praticate le prime manovre di rianimazione. La procedura si è purtroppo rivelata inutile: l’uomo è stato dichiarato morto nel primo pomeriggio.

La guardia costiera ha recuperato al largo la moglie della vittima, sotto shock, e l’imbarcazione presa a noleggio.