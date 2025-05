Malore in montagna: ciclista perde la vita pedalando verso il Rifugio Zacchi

Tragico epilogo per un’escursione in montagna questo pomeriggio. Attorno alle 14, un malore ha causato il decesso di un cicloturista di 65 anni, impegnato ad affrontare in sella ad una e-bike la salita che conduce Rifugio Zacchi.

A lanciare l’allarme è stato un compagno di escursione che, a causa della mancanza di copertura telefonica, è stato costretto a scendere rapidamente fino al Bar più vicino per poter chiedere aiuto. Sul posto si sono diretti gli uomini del Soccorso alpino di Cave del Predil, della Guardia di Finanza, i sanitari, i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso regionale.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e i disperati tentativi di rianimazione praticati dall’équipe medica dell’elisoccorso, per il ciclista non c’è stato nulla da fare.