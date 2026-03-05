  • Aiello del Friuli
giovedì 5 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Malore in pista mentre gira in moto, morto settantenne
Presunto killer, il nipote di Ruoso: “Per me come uno di...
Omicidio Ruoso, arrestato lo storico collaboratore Loriano Bedin
Scontro tra due auto coinvolge pedone: grave una donna
Commercio: al via bando da 1,4mln per negozi di vicinato
Controlli dopo Crans-Montana, disposta sospensione per disco-bar a Monfalcone
Omicidio Ruoso, ritrovata l’arma del delitto
LimaCorporate conferma l’impegno per l’equità di genere e il benessere dei...
Fiocco rosa dell’Andos in via del Bersaglio a Udine
Crisi energetica, Bini: “Evitiamo di essere catastrofici”
Cronaca

Malore in pista mentre gira in moto, morto settantenne

Inutili i soccorsi al Las Vegas Park di Aquileia
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è accasciato improvvisamente mentre stava girando in moto sulla pista di motocross. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. È morto così Tiberio Gatti, classe 1956, nato a Trieste e residente a Udine, da anni legato al Motoclub Trieste. Aveva festeggiato il suo settantesimo compleanno appena cinque giorni fa.

La tragedia si è consumata sulla pista del Las Vegas Park di via Beligna, ad Aquileia, impianto sterrato frequentato da appassionati di motocross ed enduro. Gatti si stava allenando quando ha accusato il malore che lo ha fatto cadere a terra.

Immediati i soccorsi: i presenti hanno utilizzato il defibrillatore disponibile nell’impianto e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Aquileia, un’ambulanza della Croce Verde, un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso regionale. Nonostante i tentativi dei sanitari, proseguiti per circa 35 minuti, le manovre sono state infine interrotte e il decesso constatato sul posto.

Grande il cordoglio tra gli amici e i soci del Motoclub Trieste, di cui Gatti aveva fatto parte anche del consiglio direttivo tra il 2020 e il 2024. Appassionato di moto-rally, disciplina più legata all’orientamento che alla velocità, partecipava attivamente alla vita del club e alle iniziative dedicate alla sicurezza stradale. Anche al Las Vegas Park, dove si recava almeno due volte a settimana,  lo ricordano come una persona leale e corretta, un vero sportivo sempre presente in pista.

