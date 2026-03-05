Malore in pista mentre gira in moto, morto settantenne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si è accasciato improvvisamente mentre stava girando in moto sulla pista di motocross. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. È morto così Tiberio Gatti, classe 1956, nato a Trieste e residente a Udine, da anni legato al Motoclub Trieste. Aveva festeggiato il suo settantesimo compleanno appena cinque giorni fa.

La tragedia si è consumata sulla pista del Las Vegas Park di via Beligna, ad Aquileia, impianto sterrato frequentato da appassionati di motocross ed enduro. Gatti si stava allenando quando ha accusato il malore che lo ha fatto cadere a terra.

Immediati i soccorsi: i presenti hanno utilizzato il defibrillatore disponibile nell’impianto e avviato le manovre di rianimazione. Sul posto sono intervenuti la polizia locale di Aquileia, un’ambulanza della Croce Verde, un’ambulanza proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso regionale. Nonostante i tentativi dei sanitari, proseguiti per circa 35 minuti, le manovre sono state infine interrotte e il decesso constatato sul posto.

Grande il cordoglio tra gli amici e i soci del Motoclub Trieste, di cui Gatti aveva fatto parte anche del consiglio direttivo tra il 2020 e il 2024. Appassionato di moto-rally, disciplina più legata all’orientamento che alla velocità, partecipava attivamente alla vita del club e alle iniziative dedicate alla sicurezza stradale. Anche al Las Vegas Park, dove si recava almeno due volte a settimana, lo ricordano come una persona leale e corretta, un vero sportivo sempre presente in pista.