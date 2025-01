Malore in vacanza a Marsa Alam, muore bimbo di 9 anni di Tricesimo

E’ finita in tragedia la vacanza in Egitto di una famiglia friulana. Mattia Cossettini, bambino di 9 anni di Tricesimo, è morto dopo aver accusato un malore improvviso a Marsa Alam, dove stava trascorrendo le festività assieme a papà Marco, mamma Alessandra e al fratellino più piccolo.

La famiglia ha chiesto di accertare le cause del decesso e di verificare se vi siano stati ritardi nei soccorsi: le autorità locali hanno aperto un’inchiesta.

Mattia, che lo scorso 23 dicembre aveva compiuto 9 anni, stava giocando in barca, durante un’escursione a Marsa Alam, quando si è sentito male improvvisamente ed è svenuto. Quando ha ripreso i sensi, ha riferito di avere un forte mal di testa. I genitori lo hanno portato dal medico del resort, che avrebbe ipotizzato un colpo di calore e prescritto una flebo e l’assunzione di alcuni farmaci. La notte successiva la situazione sarebbe peggiorata, con la decisione di ricoverare in ospedale il bambino, che poi è morto all’alba del 5 gennaio.

La vacanza era cominciata il 2 gennaio: la famiglia Cossettini avrebbe dovuto rientrare il 9.

L’ipotesi al momento è che Mattia sia morto per un’emorragia cerebrale.

“Non sappiamo esattamente cosa sia successo – racconta il padre, Marco. Siamo in attesa di saperne di più, mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro. Stava benissimo fino a quando è svenuto. Questo è un ospedale per modo di dire – aggiunge – si è perso un bel po’ di tempo prima di intervenire”.

La famiglia si è affidata all’avvocato Maria Virginia Vaccari, del foro di Udine, che si è già messa in contatto con l’ambasciata a Il Cairo.