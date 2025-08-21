Malore mentre è in acqua, muore a 36 anni a Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha avuto un malore, mentre stava facendo il bagno nel mare di Lignano Sabbiadoro, ed è morto a 36 anni. Il dramma si è consumato oggi pomeriggio, alle 16.40, all’altezza dell’ufficio spiaggia 19. Vani sono stati i tentativi di rianimare l’uomo – un cittadino ucraino – che, soccorso prima dai bagnini e successivamente da personale del 118, con il supporto della Capitaneria di Porto, è deceduto nel punto di primo intervento della località balneare.

Il dramma si è consumato sotto lo sguardo incredulo di numerosi bagnanti che, approfittando del pomeriggio soleggiato, avevano deciso di affollare la spiaggia.

“C’è un uomo in mare che non si muove”, avrebbe urlato qualcuno. Alle 16.45 alla centrale Sores è arrivata la richiesta di soccorso per una persona colta da sindrome da annegamento. Immediata l’attivazione dell’elisoccorso e di un’ambulanza. Il medico, che è stato vericellato sul bagnasciuga, ha proseguito le manovre di rianimazione già avviate ma le condizioni del 36enne, probabilmente colpito da un infarto, sono apparse subito disperate.

Al fine di stabilizzarlo e quindi tentare il trasporto in volo all’ospedale di Udine, l’uomo è stato trasferito, in codice rosso, al punto di primo intervento di Lignano. Poco dopo, però, è stato constatato il decesso. Sull’episodio, oltre a personale della Capitaneria di Porto, indaga la polizia di stato.