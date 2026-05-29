Malore mentre lavora nei campi, muore a 46 anni

Una mattinata di lavoro si è trasformata in tragedia nelle campagne di Sequals, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Il dramma si è consumato oggi, alle 12.30, mentre l’uomo, alle dipendenze di un’azienda agricola locale, si trovava alla guida di un trattore per le consuete attività nei campi.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni colleghi. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: la centrale Sores ha inviato sul posto il personale sanitario con un’ambulanza e l’automedica, supportato dai vigili del fuoco. Nonostante le manovre di rianimazione, il 46enne è deceduto. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri.