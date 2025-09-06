Malore nel mare di Bibione: il parroco di Comeglians muore annegato

La comunità di Ravascletto, Comeglians e Tualis piange la scomparsa del suo parroco, don Leonardo Guido Mizza, morto annegato ieri a Bibione all’età di 86 anni. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio in uno specchio d’acqua vicino alla torretta 17, dove il sacerdote si trovava per un breve periodo di riposo. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. La salma è stata identificata dai suoi familiari solamente in tarda serata.

La notizia del decesso, annunciata con dolore dall’Arcidiocesi di Udine, ha scosso l’intera Chiesa udinese e le amate comunità montane che don Guido aveva servito con instancabile dedizione.

Originario di Pagnacco, dopo gli inizi a San Daniele, il suo cammino lo portò a Cave del Predil come cappellano dei minatori e poi all’ospedale civile di Udine.

Il suo cuore, però, batteva per la montagna, dove si trasferì nel 1980 per guidare le parrocchie di Ravascletto, Zovello e, in seguito, Comeglians e Tualis. Appena due mesi fa, aveva festeggiato con i suoi parrocchiani i 60 anni di sacerdozio. Un anniversario gioioso che ora assume il sapore amaro dell’ultimo saluto.