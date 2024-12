Malore per De Toni, il sindaco finisce al pronto soccorso

Alberto Felice De Toni è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Udine dopo aver accusato un malore nel primo pomeriggio. Il sindaco di Udine stava presenziando alla riunione del Consiglio delle Autonomie Locali, nella sede della Regione, quando si è sentito male perdendo i sensi. Immediatamente il primo cittadino è stato soccorso dai presenti all’assemblea, compresa la direttrice del servizio sanitario regionale Gianna Zamaro, poi è stato affidato alle cure dei sanitari giunti in ambulanza nel palazzo della Regione. Per sincerarsi delle sue condizioni di salute il vicesindaco Alessandro Venanzi si è recato immediatamente al Santa Maria della Misericordia. Dopo i primi controlli in pronto soccorso il Sindaco, rimasto cosciente, è stato portato in unità coronarica dove rimarrà in osservazione questa notte.

Vicinanza e un augurio di pronta guarigione sono stati espressi al primo cittadino dal presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, vittima anche lui, lo scorso 28 novembre, di un leggero malessere. “Sono certo che la sua determinazione lo aiuterà a superare presto questo momento. A nome mio e dell’intero Consiglio regionale – riferisce Bordin – gli invio un pensiero di incoraggiamento, con l’auspicio di rivederlo presto pienamente ristabilito”.