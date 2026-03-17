Malore per droga, scoperto mini market dello spaccio dopo la chiamata al Nue 112

È stata la telefonata al Nue112 e poi al 118 a incastrarla. La notte scorsa, in una via di Udine Est, un uomo di 27 anni ha accusato un malore con sintomi riconducibili all’assunzione di stupefacenti. Il personale sanitario, trovando il ragazzo in stato di semi incoscienza per abuso di droga, ha subito allertato i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine.

Sul posto i militari hanno identificato la donna di 24 anni che aveva chiamato i soccorsi e nella zona la sua auto posteggiata. La successiva perquisizione ha fatto emergere alcuni grammi di hashish, diversi grammi di anfetamina ed efedrina, tutti già confezionati in piccoli involucri di carta, pronti per essere ceduti. Il materiale è stato sequestrato. La 24enne, residente fuori provincia, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio.