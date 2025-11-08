Malore sul Monte Piolsa: donna elisoccorsa

Una cinquantenne del Pordenonese è stata soccorsa questa mattina a seguito di un malore accusato mentre stava affrontando un sentiero appena inaugurato sul Monte Piolsa, nel territorio di Claut.

L’allarme è scattato tra le 10.50 e le 11.30, quando un gruppo di escursionisti ha contattato il Nue 112. Tra i presenti anche un soccorritore della stazione Valcellina del Soccorso Alpino, che ha immediatamente attivato le operazioni di salvataggio tramite l’elisoccorso regionale. L’equipaggio è stato sbarcato in zona, ha stabilizzato la donna e l’ha imbarellata per il recupero con il verricello. La persona colta da malore è stata poi trasportata all’ospedale di Pordenone per le cure del caso.