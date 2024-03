Maltempo: 20-30cm di neve sopra i mille metri

20-30cm di neve sopra i mille metri circa con picchi di mezzo metro a 1700 metri in Carnia. Tanta è la neve caduta tra la notte e questa mattina nelle montagne della nostra regione. Anche a Sappada in particolare in mattinata raggiungendo 25 cm in paese, come sulle Giulie 20 30 cm mentre sul Monte Canin oltre 3 metri al suolo. Domani sarà una giornata soleggiata e ci sarà una pausa dall’instabilità, un forte peggioramento è previsto da sabato calo delle temperature con pioggia e precipitazioni nevose in montagna sopra i 1200 metri.