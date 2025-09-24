Maltempo a Latisana, 30 case colpite: il Comune chiede lo stato di calamità

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Maltempo a Latisana, il Comune fa la conta dei danni e chiede lo stato di calamità naturale. Sono una trentina le abitazioni della città della Bassa colpite nelle ultime 24 ore dalla furia della pioggia e del vento. Lo ha comunicato il sindaco Lanfranco Sette a margine del vertice in Municipio, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Cafc e del Consorzio di Bonifica, oltre al consigliere regionale del Carroccio Maddalena Spagnolo.

Importante l’attività dei pompieri per mettere in sicurezza le 30 case colpite.

A essere colpite sono state soprattutto le frazioni di Bevazzana e Aprilia Marittima, dove venerdì mattina ci sarà un sopralluogo dei partecipanti al vertice di oggi per calcolare esattamente l’entità dei danni e per valutare le prime azioni da mettere in campo.