Maltempo, a Trieste bora a quasi 100 chilometri orari 

Dati Arpa Osmer alla mano la bora ha quasi toccato i 100 chilometri orari dalla giornata di sabato fino a questa mattina quando il vento è in fase di attenuazione ma permane l’allerta meteo. La regione, come da previsioni, ha visto un netto peggioramento delle condizioni meteo con la pioggia di sabato e il vento forte di domenica che a Trieste, capoluogo per antonomasia del vento forte, ha toccato i 92 chilometri orari in raffica proprio ieri e una media di 41 chilometri orari. Numerosi come sempre in queste condizioni gli interventi dei vigili del fuoco in particolare per rami caduti e caduta di calcinacci anche se al momento la situazione resta sotto controllo. La bora in ogni caso dovrebbe riprendere a soffia in maniera forte anche domani e fino a mercoledì quanto inizierà a calare per poi sopirsi giovedì. Il Comune già da ieri ha disposto la chiusura dei giardini pubblici per evitare qualsiasi rischio. Le temperature sono tornate nella media del periodo in tutta la regione con massime fino a nove gradi in alcune zone del Friuli Venezia Giulia e dovrebbero restare nella media del periodo sempre fino a giovedì. GUARDA IL VIDEO