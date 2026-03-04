Maltempo, Abi: stop rate mutui nelle Provincie di Gorizia e Udine

L’Abi ha appena diffuso una lettera circolare agli Associati nella quale segnala che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 al 17 novembre 2025 nel territorio della Provincia di Gorizia e di Udine.

Tale Ordinanza – spiega una nota dell’associazione – recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità.