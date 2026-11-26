Disagi a causa del maltempo delle scorse ore lungo il litorale est del Friuli Venezia Giulia. Acqua alta è stata registrata nelle prime ore del mattino a Grado in particolare nell’area di Riva Bersaglieri, senza creare disagi alla circolazione. I volontari della Protezione Civile locale hanno costantemente monitorato la situazione.

“Il picco di marea è stato raggiunto alle ore 10 – spiega l’ente -. L’acqua sta lentamente calando. Si raccomanda comunque di prestare la massima attenzione negli spostamenti, vista la presenza di acqua ancora su alcune strade”.

Da registrare, sempre nella località isolana, la caduta di due grossi pini al Parco delle Rose, fortunatamente senza conseguenze per l’incolumità pubblica. Uno smottamento su terreno privato si è invece verificato a Muggia sulla strada per Lazzaretto, dove a causa di questa problematica si circola a senso unico alternato. Se le zone litoranee hanno dovuto fare i conti con le conseguenze delle intense piogge, in montagna è caduta abbondante la neve su tutto l’arco alpino regionale.