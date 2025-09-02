Maltempo, allagamenti a Fiumicello e nella Destra Tagliamento

Allagamenti localizzati nella notte si sono verificati nei comuni di Sacile, Porcia, Cordenons, Pordenone e Fiumicello Villa Vicentina, mentre cadute di alberi e rami sono state registrate a Chions, Sesto al Reghena e Attimis. Le prime piogge sono arrivate intorno alla mezzanotte, interessando la fascia occidentale della regione per poi estendersi progressivamente verso est. Fino alle 3 del mattino si sono concentrate su zone montane e sull’alta pianura, con temporali sulla pedemontana pordenonese che hanno causato accumuli di oltre 30 mm.

Un’intensa cella temporalesca, formatasi alle 3 sulla bassa pianura pordenonese, si è fusa con altre provenienti dal Basso Veneto e dalla pianura udinese, creando un lungo sistema lineare esteso dall’Adriatico fino alle valli del Natisone. Questo sistema si è spostato lentamente verso est, raggiungendo Trieste intorno alle 6:30. Il suo passaggio è stato accompagnato da raffiche di vento fino a 60 km/h e piogge intense.

L’allerta gialla, diramata ieri per le 24 ore di oggi, continuerà a interessare la fascia orientale della regione, in particolare la costa, dove le piogge potrebbero risultare ancora molto intense. Il tempo è previsto in miglioramento dal primo pomeriggio, anche se permarrà una certa instabilità.