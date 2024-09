Nuovi allagamenti in Fvg, esondato il torrente Menariolo a Muggia. Imbiancato il Lussari

Prosegue l’ondata di maltempo sul Friuli Venezia Giulia, con piogge intense, temporali localmente forti, temperature in calo e anche le prime imbiancate. I rovesci hanno causato esondazioni, allagamenti e alberi abbattuti in varie zone del territorio.

La situazione più critica si è verificata a Muggia, in località Vignano, dove il torrente Menariolo è esondato intorno alle 8:45 di questa mattina. Una persona anziana è stata evacuata dalla sua abitazione e affidata alle cure dei sanitari. Si è deciso di evacuare anche un centro commerciale. Il traffico nell’area, inoltre, è stato bloccato per garantire la sicurezza.

Gli allagamenti hanno colpito anche altre aree della regione, tra cui Gorizia, Lignano Sabbiadoro, Trieste e provincia, dove numerose strade e abitazioni sono state invase dall’acqua.

Il vento forte e le piogge, inoltre, hanno causato la caduta di alberi in diversi comuni, tra cui Nimis, Udine, Spilimbergo, Gorizia, Aviano e Trieste. Le squadre di emergenza sono intervenute per rimuovere gli alberi e mettere in sicurezza le aree colpite.

Da ieri sulla regione sono caduti fino a 90 millimetri di pioggia, con accumuli significativi sulla bassa pianura e sulla costa. Come da previsioni, nel pomeriggio è caduta la prima neve nel Tarvisiano dove la temperatura è precipitata a -1°. I fiocchi di neve hanno letteralmente imbiancato il Monte Santo di Lussari, donandogli quell’atmosfera magica che l’ha resa famoso in Italia e nel mondo.