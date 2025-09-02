Maltempo, allagamenti nel Pordenonese. Grosso albero cade a Sacile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Allagamenti e alberi caduti. L’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale ha colpito soprattutto il pordenonese. Tra le zone interessate quella di Pordenone, Sacile, Cordenons, Porcia e Fiumicello Villa Vicentina. Alberi invece sono caduti a Chions, Sesto al Reghena ed Attimis.

L’ondata di maltempo, che in alcune zone della Destra Tagliamento è iniziata già nel tardo pomeriggio di ieri, si è intensificata dopo la mezzanotte. In una prima fase, fino alle 3, la pioggia ha caratterizzato soprattutto la fascia montana e l’alta pianura, specie le Prealpi e la pedemontana pordenonese, dove ci sono stati dei temporali che hanno portato accumuli superiori a 30 millimetri.

Alle 3 un’intensa cella temporalesca ha interessato la bassa pianura pordenonese e nella mezz’ora successiva si è fusa con altre celle in formazione sul basso Veneto e sulla pianura udinese, andando a formare un lungo sistema temporalesco dall’Adriatico fino alle valli del Natisone. Arrivando poi a Trieste. Le raffiche di vento, accompagnate da piogge intense, hanno toccato i 60 chilometri orari.

Ed è stato proprio il vento a causare la caduta di diversi alberi tra Chions, Sesto al Reghena e Sacile. E’ nel comune della Livenza che questa mattina, come testimoniano le foto inviateci da Alessandro Camarotto, un grosso arbusto si è schiantato tra le via Piave e Martiri Sfriso. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. La pianta è stata quindi rimossa e la strada messa in sicurezza.

A Sesto invece un tronco, cadendo, ha tranciato un cavo dell’elettricità.

Quella di oggi sarà un’altra giornata caratterizzata dal maltempo. Miglioramenti significativi dovrebbero avvenire dalla giornata di domani.