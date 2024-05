Maltempo: allagamenti nella notte da Sacile a Latisana

Scantinati, taverne, seminterrati e pianterreni allagati nella notte in diversi Comuni del Friuli a causa della mancata capacità di recapito del sistema delle acque meteoriche. Le intense precipitazioni che hanno colpito il Friuli nelle ultime 48 ore hanno registrato dai 100 a 150 mm di pioggia con punte oltre i 200 mm sulle Prealpi Carniche.

In generale la perturbazione ha causato lo straripamento di numerosi rii e canali nella bassa pianura colpendo in particolar modo la provincia di Pordenone e la zona di Latisana con allagamenti diffusi nei comuni di San Vito al Tagliamento, Cordovado, Chions, Sesto al Reghena, Zoppola, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, Azzano Decimo, Prata di Pordenone, Pasiano di Pordenone ma anche Latisana, Codroipo, Camino al Tagliamento e Precenicco in Provincia di Udine.

Con le piogge si è altresì riattivato il movimento franoso a monte dell’abitato di Cazzaso.

Rimangono chiusi i guadi di Rauscedo in comune di Vivaro e di Murlis in comune di Zoppola, oltre che i guadi secondari nel comune di Cordenons. Rimane chiusa la strada del Tul in comune di Clauzetto per tutta la durata dell’allerta.

Circa 130 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco dal tardo pomeriggio di ieri. Un centinaio quelli portati a termine in circa 15 ore dal personale del comando di Pordenone, dove tra le 20 di ieri e le 8.00 di questa mattina sono stati raddoppiati i turni trattenendo in servizio il personale che doveva smontare alla fine del turno diurno. Al momento l’emergenza è rientrata e in nessuno dei 4 comandi della regione si registrano criticità. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, squadre di tutti i comandi VV.F. del Friuli Venezia Giulia, sono pronte a muovere in caso di necessità anche al di fuori del territorio regionale.

Nella notte la Protezione civile ha distribuito sacchetti di sabbia ed i volontari hanno operato per fare fronte alle richieste giunte in Sor.