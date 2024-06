Maltempo, allegate strade e case. Infiltrazioni in tribunale

Un forte temporale ha causato questa mattina allagamenti diffusi in Friuli Venezia Giulia. Colpite, in particolare, Fagagna, Pagnacco, Buia e San Daniele dove alcune strade, a cause della violenta precipitazione, si sono trasformate in fiumi.

I vigili del fuoco sono stati impegnati, a partire dalle 7, per liberare alcune case finite sott’acqua e per rimuovere dei rami caduti sulla sede stradale.

L’area più colpita è stata però quella di Trieste dove tra le 8 e le 10.30 i pompieri avevano già portato a termine 25 interventi di soccorso legati al maltempo.

Una trentina le richieste ancora da evadere. Infiltrazioni d’acqua si sono verificate nel tribunale cittadino, dove sono ancora in corso accertamenti da parte del funzionario di guardia.