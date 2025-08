Maltempo, bombe e fulmini d’acqua sul Friuli. Allerta meteo fino a mezzanotte

Pioggia a scrosci e fulmini. Il maltempo non concede tregua al Friuli Venezia Giulia e, anzi, l’allerta meteo, di colore giallo, resta attiva fino alla mezzanotte di oggi.

Sebbene le precipitazioni non abbiano causato significative criticità al suolo – alla centrale operativa della Protezione civile di Palmanona non sono giunte, in nottata, segnalazioni – l’attenzione resta alta su tutta la Regione. In particolare per il pomeriggio e la serata dove, localmente, i fenomeni temporaleschi potrebbero essere intensi. Mobilitati, a questo proposito, i volontari e i vigili del fuoco.