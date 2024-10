Maltempo: Bora oltre i 100 chilometri, fiumi sopra soglia di attenzione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Piogge intense, nevicate tra i 1200 e i 1600 metri, e forti raffiche di vento. Con la Bora che ha soffiato forte sulla costa, molto forte a Trieste. Le raffiche hanno raggiunto i 111 chilometri orari, con punte di 133 chilometri al confine con la Slovenia.

L’ondata di maltempo, che sta ancora interessando la nostra regione, ha costretto i vigili del fuoco del comando di Trieste ad un super lavoro.

Sono un centinaio gli interventi portati a termine dal tardo pomeriggio di ieri alle ore 7.30 di questa mattina, una ventina le richieste ancora da evadere ma i telefoni della centrale operativa stanno continuando a squillare.

Nelle ultime 24 ore sulla regione si sono registrate ancora piogge intense ed estese, con valori compresi fra 50 e 90 millimetri su gran parte del territorio.

Vento e precipitazioni hanno causato la caduta di alberi nei comuni di Muggia, San Dorligo e Cormons e la chiusura della strada regionale della Val Cosa nel comune di Clauzetto. A Trieste, a causa della forte bora, una nave Msc, nonostante l’intervento di quattro rimorchiatori, è ancora bloccata in porto da ieri pomeriggio.

Sotto osservazione il livello dei fiumi. Per quanto riguarda il Livenza, l’idrometro di San Cassiano ha raggiunto il valore di 3.69m e, sulla base di questa situazione, è stato dichiarato aperto il servizio di piena per i tratti arginati di competenza.

Per il Bacino del Tagliamento, l’idrometro di Madrisio ha fatto segnare il valore di 2.50 m, in leggero aumento, mentre per il Bacino dell’Isonzo il Fiume Vipacco all’idrometro di Savogna d’Isonzo ha raggiunto il valore di 4.72 m superando il livello di attenzione.