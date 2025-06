Maltempo con vento e grandine in FVG, danni nel Pordenonese

Come da previsioni, l’allerta gialla annunciata per la serata tra giovedí 26 e venerdì 27 giugno ha portato con sé temporali, grandine e raffiche di vento. Il maltempo ha iniziato dapprima ad abbattersi nel Pordenonese, quando attorno alle 19 alcune grandinate hanno colpito Sacile, FiumeVeneto, Azzano Decimo, Brugnera e SanVito al Tagliamento.

Il fronte temporalesco si è poi spostato a est creando due sistemi temporaleschi, il primo sulla Bassa friulana orientale e la zona Lagunare, il secondo la zona sull’isontino. Entrambi caratterizzati da piogge, vento forte e grandine di piccole-medie dimensioni. Danni si segnalano specialmente nella Destra Tagliamento, in particolare a Sacile e Fontanafredda, dove chicchi grandi anche 6/7 cm di diametro, sono precipitati danneggiando tetti, parabrezza di auto, serre e coltivazioni agricole.

Ma il temporale ha colpito anche la fascia lungo la SR 14, da Varmo fino a Fiumicello. 9 gli interventi in corso in particolare per la caduta di rami sulle carreggiate stradali. All’opera i vigili del fuoco Latisana, Cervignano Codroipo e San Daniele. Alla Sala Operativa Regionale sono pervenute segnalazioni di locali allagamenti, caduta di alberi e rami lungo la viabilità per le forti raffiche di vento e locali grandinate nei comuni di Sacile, Varmo, Palmanova, Bicinicco, Fiumicello Villa Vicentina, Rivignano Teor, Gradisca d’Isonzo, Cormons. Segnalati danni da vento ad alcune coperture a Palmanova. Segnalato anche un incendio boschivo da fulmine in comune di Resia.

In foto un albero caduto aVillaVicentina e un chicco di grandine misurato a Sacile.