Maltempo, dichiarato preallarme regionale

L’Amministrazione regionale, attraverso un decreto firmato dall’assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi d’intesa con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha dichiarato lo stato di preallarme sull’intero territorio a partire da oggi e per quindici giorni, allo scopo di fronteggiare l’ondata di maltempo in arrivo e predisporre con urgenza le misure a tutela della sicurezza delle persone.

Contestualmente è stato siglato anche un impegno di spesa – che attende ora la ratifica della Giunta regionale – per uno stanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro: obiettivi sono la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la messa in sicurezza del territorio, prima che l’evoluzione dello scenario possa degenerare.