Maltempo e grandine funestano Udine e Pozzuolo del Friuli

Un intenso sistema temporalesco si è abbattuto ieri pomeriggio a sorpresa su Udine e nel suo hinterland. Poco prima delle 17, un vero e proprio nubifragio con grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento lineari ha funestato il capoluogo spostandosi verso Sud/Sud-Ovest, causando disagi alla viabilità con danni a rami e alberi che si sono abbattuti sulle carreggiate. L'inattesa parentesi di maltempo ha costretto anche l'annullando di alcuni appuntamenti culturali che erano stati organizzati in città per animare l'estate a Udine.

Ma il downburst si è poi abbattuto anche su Pozzuolo del Friuli, causando numerosi danni nell’area festeggiamenti gestita dalla Pro Loco, che solo due settimane fa aveva ospitato la Sagra dello Struzzo e nella quale erano in corso gli ultimi lavori di smontaggio.

Il fortissimo vento ha divelto una cassa e due chioschi in lamiera, tutti debitamente ancorati ma senza che questo consentisse di resistere. Diversi moduli sono andati rovinati tanto da non poter essere recuperati. Da questa mattina i volontari della Pro Loco stanno mettendo in sicurezza l’area e nei prossimi giorni procederanno con lo smontaggio e la conta complessiva dei danni.

Una situazione da tromba d’aria è stata registrata anche a Talmassons e Mortegliano. Ma un forte acquazzone ha costretto anche una coppia di vent’anni di rientro dal Giro delle Malghe in Piancavallo a chiamare i soccorsi mentre si trovava in un bosco di faggi. Tra le 15.30 e le 16 i due sono stati recuperati con un fuoristrada del Soccorso Alpino di Pordenone.