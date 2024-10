Maltempo, emergenza conclusa ma timore per nuove precipitazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il peggio è passato, almeno per adesso. Anche se le previsioni del tempo per la giornata di oggi, con nuove abbondanti precipitazioni, potrebbero mettere in crisi un sistema idrografico già messo a dura prova dai rovesci degli ultimi giorni.

In particolare nella Destra Tagliamento, dove ieri pomeriggio l’assessore regionale Riccardo Riccardi ha compiuto un sopralluogo nei comuni più colpiti dall’ondata di maltempo – Andreis, Frisanco, Polcenigo e Pinzano – , si cerca di tornare alla normalità. Tuttavia resta attivo il presidio della protezione civile.

Restano ancora chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo, così come resta interdetta la viabilità sulla sp 22 della “Val Cosa” all’altezza della frana di Clauzetto.

Conclusi di fatto anche gli interventi dei vigili del fuoco, che questa mattina hanno rimosso gli ultimi due alberi caduti sulla strada: uno a Friscanco, l’altro a Tramonti.

Nella foto in alto il Livenza, a Sacile, ieri sera