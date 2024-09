Maltempo in Emilia-Romagna, partita una colonna mobile dal Friuli

L’Emilia-Romagna rivive l’incubo alluvione. Le piogge continue non è previsto che si attenuino fino a domani pomeriggio e c’è il rischio che possano provocare frane e straripamenti come nel 2023 nelle prossime 48 ore.

In seguito alla richiesta di supporto e all’allerta meteo rossa emanata nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, una colonna mobile della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia partirà questa sera alle 21 dalla sede di Palmanova, diretta verso le zone colpite dalle violente precipitazioni, che proseguiranno fino a venerdì notte.

La mobilitazione, decretata dall’assessore Riccardo Riccardi in accordo con il governatore Fedriga, prevede l’invio di squadre specializzate nel soccorso in acqua e nel pompaggio, con l’obiettivo di fornire aiuto alla popolazione locale per le prossime 72 ore.

“Rispondiamo a una richiesta di supporto con lo spirito di solidarietà e le competenze che contraddistinguono le donne e gli uomini della nostra

Protezione civile regionale”. Questo il commento dell’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi in merito alla partenza della colonna mobile che sarà indirizzata verso le zone più colpite dall’emergenza idrometeorologica.