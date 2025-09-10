  • Aiello del Friuli
mercoledì 10 Settembre 2025
Cronaca

Maltempo, evacuato il Camping Village Pino Mare di Lignano

Gli ospiti saranno collocati presso strutture comunali già predisposte
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Le continue precipitazioni – 211 millimetri di acqua per metro quadrato a Sabbiadoro alle 13.00 – hanno costretto all’evacuazione del Camping Village Pino Mare di Lignano, i cui ospiti, circa una ventina, sono stati temporaneamente trasferiti all’interno della sala riunioni del magazzino comunale già predisposta anche con il supporto della Protezione civile locale. Nella stanza, dotata di servizi igienici e riscaldamento, sono stati forniti cibo e bevande.
«La quantità di acqua precipitata ha inevitabilmente mandato in crisi il sistema, con il conseguente allagamento di strade, scantinati e garage, dove in alcuni casi si sono raggiunte altezze di metri», ha spiegato l’Assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile, Marco Donà, operativo dall’alba assieme ai volontari della squadra comunale di PC e al personale del Comune.
La zona maggiormente colpita è quella di Riviera e in particolare via Casabianca, dove il reticolato dei fossati sconta la mancanza di pendenza.
Oltre a Lignano, l’ultimo report giunto dalla sala regionale della Protezione Civile regionale di Palmanova parla di diverse situazioni critiche anche Latisana, San Giorgio di Nogaro, Fiumicello Villa Vicentina, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia e Gonars. Qui l’acqua ha invaso abitazioni private e sottopassi viari.
La Sala Operativa Regionale, per interventi sul territorio e attività di monitoraggio, ha attivato circa 40 volontari dei Gruppi Comunali che stanno operando nei comuni interessati dagli eventi.

