Maltempo, fiumi in piena. Due frane in Carnia, Lovea isolata

Piogge intense, fiumi in piena e una frazione isolata. E' questo l'effetto del maltempo che sta imperversando sulla nostra Regione. C'è di buono che il vento di Scirocco, che ieri aveva determinato precipitazioni intense e ripetuti temporali tra pianura e monti, da ieri sera si è attenuato. Ma nella notte si sono avute piogge intermittenti, soprattutto nella Destra Tagliamento, ma i quantitativi finora registrati non superano i 50 millimetri.

Chiusi i guadi di Rauscedo e Murlis sul Meduna, ieri notte i volontari della protezione civile sono stati attivati, in Carnia, per due frane. Una in comune di Tolmezzo, a Cazzaso, l’altra ad Arta Terme. Isolando la frazione di Lovea.

Sotto osservazione i principali corsi d’acqua. Il picco del Tagliamento, a Latisana, è stato raggiunto alle 4.45 con il livello di 4 metri e 50, al di sotto

della soglia di guardia, e attualmente è in lieve calo; l’idrometro di Madrisio è ancora sopra il livello di guardia, ma con valori in diminuzione.

Il picco del Meduna, a Pordenone, è stato raggiunto alle 21 di ieri con il livello di 20 metri, al di sotto comunque della soglia di guardia, e attualmente è in calo. La piena sta transitando nella parte a valle verso la confluenza con il Livenza.

Gli scarichi degli invasi del bacino idrografico del Cellina-Meduna sono scesi sotto il livello di guardia pari a 300 metri cubi al secondo.