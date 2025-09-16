  • Aiello del Friuli
mercoledì 17 Settembre 2025
Cronaca

Maltempo in Friuli: alberi caduti e allagamenti

Auto bloccata in un sottopasso tra Pasian di Prato e Passons. Più di 150 gli interventi dei pompieri tra Udine, Gorizia e Trieste
A seguito di un’intensa perturbazione che ha colpito il Friuli Venezia Giulia, prima nel territorio di competenza del comando dei Vigili del fuoco di Udine verso le ore 19, e più tardi attorno alle 20 nei territori di competenza dei comandi di Gorizia e Trieste sono più di 100 le richieste di soccorso che le sale operative dei tre comandi hanno ricevuto per alberi caduti o pericolanti allagamenti e qualche elemento costruttivo pericolante.
Al comando dei Vigili del fuoco di Udine, dove per far fronte alle richieste di soccorso sono state trattenute in servizio 10 unità smontati dal turno diurno, alle 20.30 erano stati portati a termine 29 interventi di soccorso tecnico urgente riconducibili al maltempo e 30 erano quelli ancora da svolgere. Tra questi si segnala la presenta di una vettura bloccata nel sottopasso tra Pasian di Prato e Passons (vedi foto in alto).
A Gorizia dove il nubifragio si è abbattuto poco prima delle 20 gli interventi già conclusi alle 20.30 erano 5 e 40 erano quelli ancora da eseguire, anche al comando di Gorizia sono state trattenute in servizio 10 unità VV.F. smontati dal turno diurno. Sei invece i soccorsi, riconducibili al maltempo, portati a termine tra le 20.00 e le 20.30 dal personale del comando di Trieste che alle 20.30 contava ancora una decina di richieste da evadere.

