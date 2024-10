Maltempo, in Friuli frane ed allagamenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’ondata di maltempo ha colpito pesantemente il Friuli Venezia Giulia. Smottamenti, frane ed allagamenti si sono verificati, in particolare, tra le province di Pordenone e Udine e, in particolare, nella pedemontana pordenonese. Tra i comuni più colpiti quelli di Frisanco, Polcenigo e Pinzano dove, oggi pomeriggio, è previsto un sopralluogo da parte dell’assessore regionale Riccardo Riccardi.

Le abbondanti precipitazioni hanno portato piogge da abbondanti ad intense su pianura e costa, intense o molto intense sui monti con valori fino a oltre 350 mm sulle Prealpi Carniche e oltre 200 mm sulle Prealpi Giulie.

Alla Sala Operativa Regionale della Protezione civile sono pervenute segnalazioni di allagamenti nella pedemontana pordenonese, Caneva, Montereale Valcellina, Maniago, Polcenigo e Frisanco. Così come a Trasaghis e San Dorligo della Valle. Alberi sono caduti a Sequals, Cordovado, Torreano, Nimis e Taipana, mentre sulla strada di Mezzomonte di Polcenigo è caduta una frana che ha bloccato il passaggio di un’auto in transito. Gli occupanti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco.

Chiusi i guadi di Murlis e Rauscedo, è stata interdetta la viabilità sulla Sp 22 della “Val Cosa” all’altezza della frana di Clauzetto.

Si è sfiorata invece l’ennesima chiusura per esondazione della statale 251 della Valcellina per l’esondazione del rio Arcola. Soltanto una tregua delle precipitazioni ha evitato il peggio, scongiurando la paralisi della Valcellina e l’isolamento di Claut, Cimolais, Erto e Casso.

Pale meccaniche e mezzi fuoristrada hanno scortato, ieri sera, i pendolari, creando autentici varchi tra il fango. Tuttavia c’è timore, da parte del sindaco Claudio Traina, per le prossime abbondanti precipitazioni previste per domani.

Corsi d’acqua sotto controllo. E’ stato attivato il servizio di piena per il Meduna che a Pordenone, sul ponte sulla Pontebbana, ha raggiunto il colmp di 20 metri e 44.

Sul Livenza l’idrometro di San Cassiano ha superato livello di guardia posto a 3.50m, mentre per quanto riguarda il Tagliamento l’idrometro di Venzone ha raggiunto il valore di picco di 2.63 metri.