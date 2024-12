Maltempo in Friuli: raffiche di vento, blackout e diversi alberi abbattuti

Rispettate le previsioni meteo che avevano indotto la Protezione Civile del FVG a diramare per la notte un’allerta meteo gialla per vento forte. L’atteso marcato fronte freddo ha valicato le Alpi nel corso della notte, determinando precipitazioni abbondanti, neve in montagna e venti sostenuti da nord o nord-est, localmente anche forti.

Le raffiche hanno raggiunto picchi di 80 km/h in pianura, di 90 km/h sulla costa e sulle Prealpi, ma in alcuni punti si sono superati anche i 100 km/h. La sferzata di aria ha abbattuto almeno una trentina di alberi in provincia di Udine, rendendo necessari interventi dei vigili del fuoco per piante cadute sulle strade a San Daniele, Fagagna, Taipana, Mortegliano, Frisanco, Colloredo di Montalbano, Latisana, Trieste, Pozzuolo, Sequals e Aviano. L’allerta cesserà alle 12, ma sono in corso ulteriori interventi di rimozione nella zona pedemontana e a Resia, dove sono precipitati sulle carreggiate alcuni massi. Numerose anche le chiamate per blackout. A Tarvisio, inoltre, si è verificato un guasto a una cabina elettrica.

Assieme al vento, la notte è stata caratterizzata da pioggia abbondante (caduti dai 20 ai 60 mm) e dalla neve a 500 metri di altitudine sulle Alpi e a 700 metri nelle Prealpi. Sulla costa il vento di Bora soffierà sostenuto o forte fino al pomeriggio, mentre in pianura il vento da nord-est si attenuerà prima. Dal pomeriggio è previsto un progressivo miglioramento del tempo. Nella notte e sabato mattina, sulle zone montane, le temperature minime scenderanno localmente al di sotto dei -10 °C.

Dall’inizio dell’allerta al Numero Unico di Emergenza (NUE 1-1-2) sono pervenute 45 chiamate per soccorso tecnico, anche per allagamenti di abitazioni a Udine e Trieste.