Maltempo in Friuli con smottamenti, allagamenti e alberi abbattuti

Il maltempo delle ultime ore ha arrecato numerosi danni in Friuli. Le precipitazioni complessivamente hanno fatto cadere sulla regione dai 60 ai 100 mm su tutta la regione, con il massimo di 147 mm a Fossalon di Grado e sul Canin. In alcune località, sulla fascia prealpina e pedemontana e sul Carso, sono

stati registrati fino a 60-70 mm in tre ore.

Allagamenti sono stati segnalati alla scuola materna di Ruda, a Porcia, Lignano Sabbiadoro, Monfalcone e Staranzano. Diversi alberi sono caduti a Travesio, Attimis, Vivaro. Mentre alcuni smottamenti si sono verificati a San Pietro al Natisone (masso su strada nella frazione di Cocevaro), Polcenigo, Aviano,

Savogna. A Bicinicco è invece crollata su se stessa la copertura di un edificio fatiscente.

Il fronte di correnti molto umide meridionali ha lasciato la regione verso mezzogiorno. Le raffiche di vento hanno toccato gli 80 km/h in quota con

direzione prevalente da sud-est, mentre sulla costa si sono registrate raffiche fino a quasi 90 km/h da nord al passaggio del fronte in mattinata.

Dopo il passaggio del fronte è atteso un graduale miglioramento anche se nel pomeriggio l’arrivo di aria fredda in quota potrà favorire la formazione di rovesci o temporali sparsi. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà Bora moderata.