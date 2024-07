Maltempo: fulmini, pioggia e tanto vento, danni in FVG

Oltre diecimila fulmini sono caduti in meno di sei ore sul Friuli Venezia Giulia. Risultato di decine di temporali che si sono spostati in lungo e in largo attraverso la nostra regione, durante l’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile. Fulmini, ma anche tanta pioggia, con oltre 100 millimetri di pioggia registrati a Pantianicco, di cui una cinquantina in un’ora. Anche il vento è stato intenso, anche in questo caso con il picco registrato a Pantianicco di Mereto di Tomba, dove le raffiche hanno raggiunto i cento chilometri orari. Danni si sono registrati in diverse zone della regione, con allagamenti a Morsano al Tagliamento e Rivignano Teor e alcune case che hanno avuto danni al tetto a Ronchis.

Maltempo e forte vento si sono abbattuti nel pomeriggio nel Friuli Occidentale. Particolari danni a Sacile dove un albero di grandi dimensioni è caduto sul ponte ciclopedonale tra Foro Boario a via Carducci. Il transito è stato immediatamente chiuso con un’ordinanza del sindaco Spagnol. Protezione Civile locale al lavoro per eliminare la grossa pianta e intervenire per altre cadute d’alberi minori in città. La caduta di un albero ha anche bloccato i binari sulla linea ferroviaria Sacile-Maniago, fra Aviano e Budoia, interrompendo la corsa di un treno. Caduta di alberi anche a Polcenigo e Caneva. Nella Destra Tagliamento si segnalano allagamenti a Morsano al Tagliamento a causa delle violente piogge pomeridiane