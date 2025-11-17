  • Aiello del Friuli
lunedì 17 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Digitalizzazione nei servizi alla persona: al via la ricerca sulle cooperative...
Maltempo in FVG: tre case crollate a Cormons con persone all’interno,...
L’arte come motore di inclusione: nasce “Creo, Cambio, Cresco” nelle scuole...
Scontro di gioco a Corno di Rosazzo, gara sospesa
Team Bike Day di Cussigh Bike, il ciclismo educa alla comunità
Udine abbraccia i nati prematuri: magia e solidarietà per la Giornata...
Trieste, emozione in piazza per la consegna del cappello alpino ai...
Artegna e Buja: nuovi spazi per comunità e famiglie, tra storia...
Promozione dell’inclusione in un progetto delle Fondazioni Carigo e Pittini
Alig, a Udine in scena la più grande vetrina del lavoro...
Cronaca

Maltempo in FVG: tre case crollate a Cormons con persone all’interno, tantissime le emergenze

Situazione critica tra Palmanova, Trivignano Udinese e il Medio Friuli: allagato l’ospedale di Palmanova, salvato un anziano intrappolato in auto. Raddoppiati i turni e chiesto supporto dal Veneto.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

ARTICOLO in aggiornamento. Una frana di fango ha travolto nella notte un’abitazione a Brazzano di Cormons, nel Goriziano. Una persona è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, affiancati dai volontari della Protezione civile, che stanno cercando due dispersi. Sotto le macerie c’è un tedesco e una signora anziana. Il tedesco stava cercando di farla evacuare quando la frana ha travolto l’immobile. È successo alle 5 stamattina. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg con più ambulanze, automedica ed equipaggio dell’elisoccorso. La persona ferita, con una frattura a una gamba, è stata trasferita all’ospedale di Udine. In tutto sarebbero tre le case crollate a Brazzano.

L’ondata di maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la nostra regione ha causato diverse emergenze sul territorio in particolare nella zona compresa tra Palmanova e Trivignano Udinese. Sono decine le persone, tra vigili del fuoco e protezione civile, con richiesta di supporto anche ai colleghi del Veneto, in campo per affrontare la situazione.
Nella sede della protezione civile, a Palmanova, l’assessore regionale Riccardo Riccardi sta facendo il punto della situazione con dirigenti e tecnici, per le valutazioni del caso. Dall’inizio dell’allerta sono pervenute alla Sala Operativa Regionale segnalazioni di allagamenti sul territorio dai seguenti comuni: Corno di Rosazzo, Bagnaria Arsa, Gonars, Trivignano Udinese, Dolegna del Collio, Palmanova, Torviscosa, Cormons, San Vito al Torre; Ialmicco, Prepotto, Cervignano del Friuli, San
Giorgio di Nogaro, Visco, Aiello del Friuli, Romans d’Isonzo.

L’emergenza principale riguarda Brazzano: l’edificio crollato è in via San Giorgio, con almeno una persona all’interno: la si sta cercando tra le macerie, mentre si sta verificando se all’interno vi fosse o meno una seconda persona. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, con il gruppo operativo movimento terra, specializzato negli scenari di collasso strutturale, per collaborare alle operazioni di soccorso e recupero.

Salvato un anziano intrappolato nell’auto

Tra gli interventi più delicati segnalati dai Vigli del Fuoco c’è il salvataggio di un anziano rimasto bloccato nella propria auto, finita in un fosso nei pressi di Cascina Rinaldi. I pompieri sono riusciti ad intervenire appena in tempo, liberandolo dall’auto prima che l’abitacolo si riempisse d’acqua, senza lasciare così scampo all’uomo.

Allagamento l’ospedale di Palmanova

Tra le aree maggiormente colpite dalle precipitazioni c’è la frazione di Sottoselva di Palmanova, con allagamenti e diverse strade difficilmente percorribili. Criticità sono state riscontrate anche all’ospedale: gli scantinati sono invasi da mezzo metro d’acqua. I Vigili del Fuoco stanno operando con gruppi ad alta capacità di pompaggio per tentare di svuotare i locali e mettere in sicurezza le aree interessate. (vedi gallery in basso)

Oltre 200 interventi in coda

Il comando dei Vigili del Fuoco segnala circa 200 interventi in attesa, principalmente legati ad allagamenti di scantinati, abitazioni e attività commerciali. È stato disposto il raddoppio dei turni per far fronte all’emergenza e richiesto supporto ai colleghi del Veneto, viste le difficoltà operative in corso.

Evoluzione meteo

Il fronte atlantico ci interesserà per quasi tutta la mattinata; in serata un fronte freddo arriverà dall’Austria. Cielo in prevalenza coperto con piogge da abbondanti ad intense e temporalesche. Sulla costa soffierà Libeccio da moderato a sostenuto e, al mattino, sarà possibile acqua alta e qualche mareggiata. Nel pomeriggio vi potrà essere una tregua alle precipitazioni. Dalla tarda sera soffierà vento sostenuto da nord e la quota neve scenderà dai 2000 m a 1000 m circa sulle Alpi, a fondovalle nel Tarvisiano. Possibili anche temporali. Martedì affluirà aria secca e fredda di Bora e avremo cielo sereno.

L’emergenza a Brazzano:

Sottoselva e ospedale di Palmanova allagati:

Trivignano allagata:

Esonda fiume, Versa allagata nelle foto di Federico Emanuele

La situazione a Gonars (Foto del sindaco Ivan Boemo)

